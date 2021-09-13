الشفاء من «كورونا» حول العالم يتخطى حاجز الـ 202 مليون حالة

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، منذ ظهور الفيروس، قبل نحو عامين، حاجز الـ 202 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي 202008840 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 225448211 حالة، بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4643623 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 1433 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274415 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2360 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 7226276 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الأحد، 29173 إصابة جديدة بالفيروس و56 وفاة، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 7226276 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 134200 حالة.

جنوب أفريقيا تخفف قيود «كورونا» اعتبارا من اليوم

وفي جنوب أفريقيا، قال رئيس البلاد، سيريل رامابوسا، إن بلاده ستخفف قيود «كورونا» وتقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد تراجع الإصابات، مشيرا في خطاب أذاعه التلفزيون المحلي، إلى أنه في حين أن الموجة الثالثة لم تنتهي بعد، فقد شهدت البلاد انخفاضا مستمرا في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا رامابوسا، المواطنين، إلى الإقبال على التطعيم ضد الفيروس، مشيرا إلى وجود جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى 7 ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اليابان: أكثر من 50% من سكان البلاد تلقوا تطعيما كاملا ضد «كورونا»

من جانبها، أعلنت السلطات اليابانية، أمس الأحد، أن أكثر من 50% من سكان البلاد تلقوا تطعيما كاملا ضد «كورونا»، مشيرة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس في نوفمبر المقبل.

وكانت حملة التطعيم، انطلقت في منتصف فبراير الماضي بـ اليابان، متأخرة عن العديد من البلدان الغنية، بسبب متطلبات الاختبارات السريرية المطولة وعملية الموافقة على اللقاحات، وتباطأت عمليات تلقيح المرضى المسنين، التي بدأت في أبريل الماضي، بسبب نقص الإمدادات من اللقاحات المستوردة، لكن الوتيرة تسارعت في أواخر مايو الماضي، فيما حققت حملة التطعيم، مليون جرعة في اليوم.

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن تدابير الفيروس، في برنامج حواري تلفزيوني، إلى أنه من المتوقع أن يتم تطعيم نحو 60% من السكان بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

كما تدرس الحكومة اليابانية، خارطة طريق لتخفيف القيود في نوفمبر المقبل تقريبا، حيث من المتوقع أن يتم تطعيم غالبية السكان بشكل كامل، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.