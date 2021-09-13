الصحة: الموجة الرابعة سريعة الانتشار والأعراض بسيطة معظم الأحيان

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إنَّ أي مرض مُعدي له أهمية وبائية، وهذه الأهمية تُقاس من خلال مدى قدرة هذا المرض على الانتشار أو إحداث العدوى، وشدة الأعراض والإصابات والوفيات، لافتا أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة، بسيطة، ولكن قدرته على الانتشار ونقل العدوى سريعة، مضيفاً أن زيادات حالات الإصابة في مصر طفيفة.

أعداد الإصابات في زيادة مستمرة منذ منتصف الشهر الماضي

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنَّ زيادة فى أعداد الإصابات ولكنها طفيفة ومستمرة منذ منتصف الشهر الماضى، ويجب على المواطن سرعة الحصول على اللقاحات لأنه يؤدى إلى نتيجتين طبيعيتين هما المنع من الإصابة، وإذا حدثت الإصابة تكون الأعراض طفيفة إلى حد كبير.

وناشد محمد عبدالفتاح، المواطنين بسرعة تلقي اللقاح من أجل تفادي الإصابة الشديدة بالفيروس أو الإصابة ولكن بأعراض بسيطة، وتم إثبات ذلك من خلال التجارب، لافتا أنه تم تسجيل 458 حالة إصابة حتى الآن، «هذه الأعداد غير مقلقة حتى لو هناك زيادة يومية في الحالات».

تطعيم حوالي 12 مليون مواطن في مصر حتى الآن

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تطعيم حوالي 12 مليون مواطن في مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن زيادة عدد الحاصلين على اللقاح يعكس إرادة الدولة المصرية في إزالة الصعاب من أجل توفير اللقاح وإعطائه للمواطنين، ويعكس أيضا زيادة الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

وتابع أن هناك خطة من الوزراة باستهداف الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، بداية من الفريق الطبي القائم على علاج المرضى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى تطعيم هيئة التدريس والطلاب قبل بدء العام الدراسي.