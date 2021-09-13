«الإسكان» تنفذ 58 ألف وحدة سكنية بمدينة العبور: تناسب مختلف الشرائح

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 58452 وحدة سكنية بمدينة العبور ما بين «سكن لكل المصريين-فئة منخفض الدخل، إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، سكن مصر، وسكن بديل للعشوائيات غير الآمنة».

أوضح الجزار، خلال متابعته للموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بشرائح الدخل المختلفة، مشيرا إلى أن المُخطط العام للمدينة يشتمل على مناطق إسكان متنوعة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق للخدمات الإقليمية والصناعات غير الملوثة للبيئة، ومسطحات خضراء ومفتوحة، وأراضٍ زراعية قائمة.

أكثر من 50000 وحدة سكنية بفئة «منخفض الدخل»

وأشار الوزير خلال بيان لوزارة الإسكان، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 50004 وحدات سكنية بسكن لكل المصريين «منخفض الدخل» بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13، الـ14، وتم وجارٍ تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي «ذي طابع حديث»، وتم وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر، و3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات، لافتاً إلى أن خُطة العام المالي بمدينة العبور الجديدة تصل قيمتها إلى 964.9 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والخدمات والزراعة وتجهيزات الإدارة العامة.

الانتهاء من 8 مدارس متنوعة..تعليم أساسي وثانوي وتجريبي

وأكد الوزير أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية، تم وجار الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي، وتم وجارٍ تنفيذ «5 حضانات – 14 سوق تجارية – 4 مراكز طبية – مبنى شرطة ومطافيء – مركز شباب – 5 ملاعب خماسية» بالمناطق المختلفة بالمدينة لا سيما بالمناطق الحديثة، لتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وجذب مزيد من الاستثمارات، بجانب المشروعات الاستثمارية بالقطاعات المختلفة والتي تم وجارٍ تنفيذها.

وأشار المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أنه بالنسبة لمشروعات المرافق بالحيين 13، 14، جارٍ تنفيذ أعمال المياه والصرف والري بنسبة إنجاز 25٪، وجارٍ البدء في تنفيذ شبكات الكهرباء، بجانب طرح أعمال الطرق، وجارٍ البدء في تنفيذ أعمال الغاز، كما تم توقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال التليفونات وتم تصميم الشبكة وسيتم العمل فور الانتهاء من أعمال المرافق، وجارٍ تنفيذ خزان مياه استراتيجي بسعة 10 آلاف م3، وسيتم تنفيذ خط قطر 1000 مم من الخزان وحتى الحي الـ14 لتغذية عمارات الإسكان الاجتماعي ومنطقة عمارات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بطول 7 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات وتم إسناد الأعمال وجارٍ البدء في التنفيذ.

وأضاف: وبالنسبة لأعمال المرافق بمنطقة 2600 فدان، فيجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بأحياء الحرية والمجد والكرامة بنسبة تنفيذ 99%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بسكن مصر بنسبة إنجاز 65%، ومرافق أراضي الإسكان الاجتماعي ومنطقة 212 عمارة وبيت الوطن، ومناطق الأكثر تميزاً «1، 2،3، 4، 5، 6».

وأوضح أنه بالنسبة لمشروعات الطرق الرئيسية بالمدينة، تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بإجمالي أطوال يبلغ نحو 53.4 كم، وبنسب تنفيذ متقدمة لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة.​