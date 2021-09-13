لراغبي الحجز.. خطوات التسجيل الإلكتروني في صندوق الإسكان الاجتماعي

إقبال كبير تشهده الوحدات السكنية، فور الإعلان عن طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، وخاصة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وبمساحات وأسعار مميزة، إضافة إلى نظام التقسيط التي توفره الوزارة والصندوق لسداد قيمة الوحدات السكنية التي تطرح من حين لآخر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

وعادة ما يكون التقديم لحجز وحدة سكنية، ضمن تلك الوحدات، يتمّ بشكل إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لذا تعد خطوات التسجيل الإلكتروني فى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، عقب أي طرح، حيث يبحث الراغبين في الحجز، عن خطوات التسجيل، كي يتمكّنوا من إتمام عملية الحجز، ومن ثم الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات التسجيل الإلكتروني في صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات التسجيل الإلكتروني في صندوق الإسكان الاجتماعى

أولًا: يدخل الراغب في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا.

ثانيًا: على الراغب في الحجز التصفح داخل الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

ثالثًا: تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

رابعًا: تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

خامسًا: تسجيل رقم التليفون المحمول.

سادسًا: كتابة كلمة المرور.

سابعًا: تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

ثامنًا: تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر/ أنثى».

تاسعًا: تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب/ متزوج/ مطلق/ أرمل».

وأخيرًا: وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».