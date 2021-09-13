ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر.. باقي من الزمن 26 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر، سيبدأ مطلع الشهر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، من خطر العدوى بفيروس كورونا، موضحة أنَّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية ستستقبل نحو ما يقرب من 19 مليونًا و300 ألف طالب وطالبة، بمراحل التعليم المختلفة، منوهة إلى أنَّ الجميع داخل الوزارة يعمل من أجل نجاح العام الدراسي الجديد 2022 رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

التربية والتعليم: ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر مطلع الشهر المقبل

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنَّ ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر، سيكون يوم 9 أكتوبر المقبل، أى باقي من الزمن على بداية العام الدراسي الجديد 26 يوما، موضحًا أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ خطط شاملة لتعقيم جميع المدارس من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، وتوفير جميع المستلزمات من كمامات وكحول داخل المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا.

مصدر بـ«التعليم»: ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر سيكون يوم 9 أكتوبر المقبل

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ ميعاد دخول المدارس 2021 في مصر، تمّ تحديده منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، وأن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال زيادة أعداد إصابات كورونا، أو حدوث الموجة الرابعة من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وأيضا للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد، مؤكّدًا أنَّ فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد مستبعدة تماما.

مصدر بـ«التعليم»: فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد مستبعدة تمامًا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد أي قرار رسمي بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنَّ نحو مليون و600 ألف معلم وإداري سيتلقون تطعيم لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحفاظ على سير العملية التعليمية.