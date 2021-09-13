لينك نتيجة تقليل الاغتراب.. خلال ساعات

ينتظر عدد كبير من الطلاب والطالبات المتقديمن بطلبات تقليل الإغتراب بتنسيق الثانوية العامة، ظهور النتيجة خلال هذه الساعات، بعدما أغلق باب تقديم تسجيل الطلبات أمس الأحد الموافق 12 من سبتمبر الجاري.

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط الحصول على النتيجة للطلاب، حتى يتمكنوا من الحصول على نتيجة الطلب من خلاله، ومن ثم معرفة موقفهم من تقليل الاغتراب.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت أن الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب، يكون خلال 48 ساعة من غلق باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب، وبالتالى ينتظر الطلاب ظهور النتيجة، خلال هذه الساعات.

وفي الوقت الحالي، يسجل لينك نتيجة تقليل الاغتراب أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن لينك تقليل الاغتراب، حتى يستطيعوا الإطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب فور ظهورها، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وترصد السطور التالية، لينك نتيجة تقليل الاغتراب، وفقا لما صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب

يمكن زيارة لينك نتيجة تقليل الاغتراب، من خلال الدخول على هذا الرابط.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، سيقوم الموقع الإلكتروني للتنسيق بالعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، سيتم إتاحتها فورا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومية المصرية، ويمكن للطلاب أيضا معرفة النتيجة من أي معمل تنسيق إلكتروني بالجامعات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية.

نتيجة تقليل الاغتراب

تُعلن نتيجة تقليل الاغتراب، عقب فرز الرغبات وترتيب الطلاب الراغبين في التحويل وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي، كما أن التحويلات تجرى إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري أو الوساطة أو المحسوبية.

وقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،في وقت سابق أنه ستكون هناك مرحلة تقليل اغتراب أخرى لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021، أسوة بغيرهم من طلاب تنسيق المراحل المختلفة للفئات الأخرى، وسيجري فتحها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.