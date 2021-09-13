إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على محور «الضبعة - القاهرة»

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة أمام مدخل الريف المصري على طريق محور الضبعة الإقليمي، المؤدى إلى القاهرة، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 5 مصابين، هم: «صفاء سيد مهدي، 51 سنة، عبدالفتاح محمد مهدي، 52 سنة، ندا سيد مهدي، 31 سنة، عمرو محمد عبدالعزيز، 32 سنة، روئ عمرو محمد عبدالعزيز، 6 أشهر»، ويستكمل الفريق الطبى بقسم الطوارىء بالمستشفى الفحصوات الطبية اللازمة للمصابين من الأشعة والتحاليل الطبية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة لحين التماثل للشفاء.

الشرطة تفحص حادث محور الضبعة

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين والإدارة العامة للمرور إلى موقع حادث انقلاب سيارة على محو الضبعة القاهرة الإقليمي، لمعاينة الحادث، والكشف عن ملابسات وقوعه، ورفع تقرير للنيابة التى تولت التحقيقات.