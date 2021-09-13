حملات نظافة بالأقصر ترفع 25 طن مخلفات وأتربة

شنّ قطاع نظافة جنوب مدينة الأقصر، حملة نظافة، اليوم الاثنين، لغسل الأرصفة بداية من ميدان «ابروتيل»، وصولاً إلى ميدان الشيراتون، وشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية التابعة لمجلس مدينة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فضلًا عن تعليمات العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، لرؤساء الأحياء والتي تضمنت ضرورة المتابعة الميدانية وبشكل مستمر، مع تكثيف حملات النظافة اليومية داخل نطاق أحياء مدينة الأقصر وميادينها وشوارعها.

أعمال غسل الأرصفة في حملات النظافة

حملة النظافة التي قادها قطاع جنوب مدينة الأقصر، نفذت أعمالها في منطقة حي وسط حيث استهدفت منطقة «أبوالجود»، بالقرب من الكوبري العلوي، كما نظمت الحملة بحي شرق أعمال نظافة استهدفت منطقة الطريق الزراعي بداية من مرور الأقصر ووصلت حتى كوبري الحبيل شرق محافظة الأقصر، وفي هذه الحملات تم رفع كافة التراكمات والأتربة والمخلفات الصلبة بهذه الشوارع.

حملات نظافة بمدينة الأقصر ترفع 25 طن مخلفات

وشنت حملات النظافة بقيادة حسن خليدي رئيس حي جنوب، وسمير سعود نائب رئيس الحي، وكذلك حمادة عبد المجيد عباس رئيس حي وسط بمدينة الأقصر، وكذلك عمر فتحي نائب رئيس الحي، ورئيس حي شرق حسام العمدة، وأخيرًا أحمد أنور وأحمد كامل نواب رئيس الحي.

وأسفرت حملات النظافة التي قادها مجلس مدينة الأقصر، داخل عدد من الشوارع عن رفع 25 طنا من التراكمات والمخلفات الصلبة، في إطار استمرارية حملات النظافة اليومية لتحسين المظهر العام لمدينة الأقصر.