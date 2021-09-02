استمر أكثر من ساعتين.. حريق هائل في حظيرة مواشي بالفيوم

استيقظ أهالي عزبة الطيور التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، على رائحة دخان كثيف، وصراخ واستغاثة للمساعدة في إخماد حريق هائل، فهرع الأهالي على الفور وتبينّ نشوب حريق هائل في حظيرة مواشي سقفها من البوص والقش، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة في المزرعة، وبدأت في التهام رؤوس الماشية والخراف والماعز، وحاول الأهالي إخماد الحريق بواسطة المياه ولكنهم فشلوا فاستغاثوا برجال الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وإسعاف أي شخص قد يصاب خلال إطفاء الحريق.

بلاغ بنشوب حريق هائل في حظيرة مواشي

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم استغاثة من أهالي عزبة الطيور التابعة للمركز، لإطفاء حريق حظيرة مواشي بالقرية.

الإطفاء تسيطر على حريق عزبة الطيور

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى عزبة الطيور، وقوات مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، للسيطرة على الحريق الذي نشب في مزرعة مواشي، وجرت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولكن النيران التهمت عددا كبيرا من الماشية التي كانت متواجدة في المزرعة، ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسبا لوجود مصابين بحروق أو اختناقات، إلا أنّ الحريق قد أخمد دون وقوع إصابات.

الأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق، وجرى فحص محيط الحريق، ورفع الأدلة لمعرفة إذا كان الحريق قضاء وقدر أم بفعل فاعل، فيما يجرى الآن حصر الخسائر وفحص عدد المواشي النافقة جراء الحريق، وإعداد تقرير مفصل بها، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.