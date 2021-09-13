واقعة السجود للكلب.. القبض على المتهمين والممرض حالته حرجة

واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه طبيب واثنين آخرين، يجبرون ممرضًا كبيرًا في السن على «نط الحبل» عدة مرات، بالإضافة إلى السجود لكلب، الأمر الذي رفضه الأخير، قائلًا: «لا أسجد إلا لله».

الأمر الذي دفع الطبيب المتهم عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، لمطالبة الممرض بتقديم التحية لـ«الكلب»، مما آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة المتهمين بشكل عاجل.

فيديو واقعة «السجود للكلب»

وأمر مكتب النائب العام، بسرعة التحقق من مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، التي قامت بفحص الفيديو المنسوب تصويره لطبيبٍ يظهر فيه ومعه اثنين آخرين وهما «طبيب وموظف»، تعدوا على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل، بالإضافة إلى طلبه السجود لكلبه، كما أمر النائب العام بسرعة التحقيق العاجل في الواقعة.

القبض على المتهمين في واقعة «السجود للكلب»

وأمرت النيابة العامة أيضًا بفحص الفيديو المتداول لمعرفة الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه المطقع وتحديد القائم على إدارته، وتم إلقاء القبض أمس على طبيب وموظف من المتهمين وحبسهما احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إلقاء القبض منذ قليل على الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، على خلفية اتهامه وآخرين بالتنمر على ممرض وإجباره على السجود لكلب.

تصريحات الممرض المجني عليه

وكانت «الوطن» قد تواصلت مع عادل سالم ممرض واقعة «السجود للكلب» المقيم في قرية القلج بمحافظة القليوبية، حيث أكد أن هذا الموقف الذي ظهر في مقطع الفيديو منذ 6 أشهر، وقام الطبيب المتهم في الواقعة بتصوير مقطع الفيديو وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب له في أضرار معنوية ونفسية له ولأولاده، وتطور حالته الصحية عب تداول الفيديو.