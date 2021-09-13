فِرق متحركة لتطعيم عمال الشركات ومرضى الفشل الكلوي بلقاح كورونا بالغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيه فِرق طبية متحركة، لتطعيم جميع العاملين بمجالس المدن والشركات والمراكز والمنشآت الصناعية، بلقاح كورونا، بجانب عمل الفرق الثابتة والمتحركة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

تطعيم مرضى الفشل الكلوي

كما قامت فرقة متنقلة بالتوجه إلى مركز غسيل كلوي والشركة المصرية للاتصالات، تحت إشراف الدكتور أحمد شعيب مدير إدارة طنطا ثاني، لتطعيم مرضى الفشل الكلوي بلقاح كورونا، منعًا لتعرضهم للعدوى، وتيسيرا عليهم من مشقة السفر، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وشدّد على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

صحة الغربية: 28 مركزا ثابتا لتطعيم المسافرين

يذكر أن عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالغربية، يبلغ 28 مركزا ثابتا لتطعيم المسافرين، بخلاف الفرق المتحركة بقرى ومراكز المحافظة والجهات الحكومية والشركات لتخفيف التكدس على مراكز تلقي اللقاح.