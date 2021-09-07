بريد الوطن.. انقِذ شوارع «عين شمس» يا رئيس الوزراء

استنفدنا كل الطرق الشرعية والمتاحة فى حدود القانون والقنوات الشرعية، نحن سكان منطقة عين شمس الشرقية، وخاصة شوارع فلسطين ومصطفى حافظ وأحمد عرابى والخليل إبراهيم، حيث تحولت تلك الشوارع إلى عشوائيات فاقت الوصف، كل صاحب محل أو مكتبة أو ورشة أو عمارة عمل خوازيق ومتاريس أمامه، بالإضافة إلى وجود الباعة الجائلين بمكبرات الصوت وينتشرون كالجراد كل ينادى على بضاعته، وأصحاب محلات الفواكه والخضار فرشوا بضاعتهم فى قلب الشارع، فضلاً عن التكاتك التى انتشرت بطريقة خطيرة وشرب وبيع المخدرات علنى على النواصى مع الكلاب الخاصة بهم، نناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التدخل لوضع حد لتلك الفوضى.

أحمد النمر

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