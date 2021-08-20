إزالة 5 تعديات بالصداقة الجديدة ورفع الإشغالات بكورنيش أسوان

استمراراً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة بمختلف الشوارع والميادين، والإزالة الفورية لمختلف التعديات على أملاك الدولة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة لإزالة 5 حالات تعدٍ بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 750 م2 ، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات لعدد من الكافتيريات المخالفة بكورنيش النيل أمام قرية «بهريف».

حملات لإزالة التعديات ورفع تراكمات القمامة

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمواصلة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الأتربة بإجمالى 15 طنا، فضلاً عن تنفيذ أعمال ري الحدائق وتهذيب الأشجار ورش الشوارع وصيانة أعمدة الكهرباء بمدينة كلابشة، وفى مركز دراو قام مسئولة الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة، بجانب نواتج الحفر بحوالي 800 طن بطريق «الطويسة - دراو»، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة على الطرق العامة داخل الكتلة السكنية بالمدينة ، وأيضاً بقرى الشطب وبنبان.

رفع 50 طن من الأتربة والقمامة

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة أبو سمبل السياحية برفع 50 طن من الأتربة والقمامة، بجانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة البلدورات والأسوار ودهانها بالألوان الزاهية ، مع تقليم وتهذيب النخيل والأشجار جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة .

على جانب آخر، التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة للصرف المغطى بوزارة الموارد المائية والرى والدكتور هانى عبد العاطى المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ) التابع لمنظمة الإيفاد العالمية ، بالإضافة إلى مسئولي وزارة الرى وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

و أكد محافظ أسوان على أهمية الإسراع برفع المعاناة عن المزارعين والمقيمين بقرى وادي الصعايدة بإدفو من خلال خفض منسوب المياه الجوفية والتي تسبب العديد من الإضرار لهم حيث تم عرض ذلك على الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته الأخيرة للمحافظة ، بجانب مطالب رفع كفاءة وإحلال وتجديد محطة طلمبات قورته للري وإنهاء مشروع نزاز توشكى.