راحت الدرس ومارجعتش.. اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالفيوم

رعب.. خوف.. قلق، وأسئلة كثيرة تطارد أسرة «دينا ماهر»، الطالبة بالثانوية العامة، بعد اختفائها فجأة أثناء ذهابها لدرس خصوصي بمدينة الفيوم، منذ 5 أيام دون العثور عليها حتى الآن، حيث أُغلق هاتفها ولم تعد، وبحث عنها أهلها كثيراً دون أن يعثروا عليها أو يصلوا لأي معلومة، مُطالبين أي شخص يراها في أي مكان بأن يبلغهم حتى يتسنى لهم إيجادها، ويطمئن قلب والديها.

بلاغ باختفاء طالبة أثناء ذهابها لدرس خصوصي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بلاغاً باختفاء طالبة بالثانوية العامة تُدعى «دينا ماهر»، وتُقيم عزبة خليفة طنطاوي بنطاق المركز، حيث أبلغ والدها باختفاء ابنته منذ 5 أيام، حيث ذهبت للحصول على درس خصوصي في مدينة الفيوم يوم الخميس المُنصرم، ولم تعد حتى الآن وأُغلق هاتفها المحمول.

حملات للبحث عن «دينا» بعد اختفائها

وأشار والد الطالبة إلى أنّه بحث عنها كثيراً برفقة أقاربه، ولكنه لم يجدها، حيث بحث عنها في مواقف السيارات، والسنتر الذي تحصل فيه على الدرس، وأخبروه أنّها حضرت الحصة ثم ذهبت بعد انتهائها ولا يعرف أحد وجهتها، كما أنّه بحث في الطرقات والمستشفيات ولدى صديقاتها ولكن لم يجدها.

أسرة «دينا» تطالب بتفريغ الكاميرات لتتبعها

وطالب والد «دينا»، بفحص الكاميرات بنطاق «السنتر» الذي ذهبت ابنته إليه في يوم اختفاء ابنته وتتبع حركتها حتى يتمكنوا من العثور عليها، ويعلموا سبب اختفائها ومكان اختفائها، مؤكداً أنّ والدتها تبكي ليل نهار من شدة الرعب على ابنتها خوفاً من أن يكون قد تم قتلها أو اختطافها.

تحرير محضر باختفاء طالبة عقب ذهابها للدرس

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فأمرت بتشكيل فريق بحث، والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة الوصول لمكان الفتاة المختطفة.