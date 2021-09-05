حالة الطقس اليوم 5-9-2021.. شبورة خفيفة صباحا واضطراب البحر الأحمر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية وفق بيان صادر عن الهيئة، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول الخبراء إنّه من المتوقع أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّ بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تتعرض لشبورة مائية خفيفة صباحًا، تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار الخبراء إلى أنّ البحر المتوسط حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 33 25

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 34 25

بني سويف 34 25

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26