كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

يُعد المعهد العالي للعلوم الإدارية بمحافظة بني سويف، أحد المعاهد المتميزة في مجاله، حيث تحول خلال سنوات إلى صرح تعليمي عملاق ومتميز بمنطقة شمال الصعيد، وجرى إنشاؤه بقرار وزاري رقم 4681 لسنة 2012، ومدة الدراسة به 4 سنوات، ويمنح درجة البكالوريوس في إحدى شُعب التخصص، ويقبل طلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلتين الثانية والثالثة.

نظام الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

مدة الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الإدارية في بني سويف، هي 4 سنوات، وفق نظام الساعات المعتمدة، ويُمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في إحدى شُعب التخصص.

أقسام وتخصصات المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

تتكون الأقسام الدراسية بالمعهد العالي للعلوم الإدارية في بني سويف من قسمين رئيسين وهما قسم إدارة الأعمال ويضم شعبتين متخصصتين والقسم الآخر قسم المحاسبة، على أن تبدأ الدراسة بقسمي المعهد كقسم عام في المستوى الأول والمستوى الثاني ويبدأ التخصص في المستوى الثالث والمستوى الرابع بالشعب التالية:

1- قسم المحاسبة.

2- شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية .

3- شعبة التمويل والاستثمار.

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمعهد العالي للعلوم الإدراية

1- خطاب الترشيح مسجل به المعهد.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- أصل شهادة الميلاد بالرقم الثلاثي للذكور.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

5- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

6- 6 صور شخصية حديثة.

أهداف المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

‌1- تخريج مجموعة من الدارسين متخصصين في فروع الدراسة بالمعهد .

‌2- المساهمة في إعداد وتنمية الكوادر الفنية المتخصصة في فروع الدراسة بالمعهد.

‌3- تنمية قدرات ومهارات القيادات والمتخصصين الممارسين في الحياة العملية.

‌4- تنمية البحث العلمي والعمل على إتاحة الفرص وحل المشكلات.

5 ـ التواصل مع المجتمع وتقديم الخدمات اللازمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالمعهد.

موقع المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

يقع المعهد العالي للعلوم الإداراية بمجمع المعاهد العليا بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحتل المساحة الخضراء النسبة الأكبر داخل المعهد بمساحة 7800 متر بينما تبلغ مساحة المباني 2200 متر، ويتكون من عدد من المباني، حيث يضم 2 مبنى رئيسي ومبنى المدرجات والمبنى الإداري ومبنى المعامل الذي يضم 4 معامل حاسب آلي سعة المعمل الواحد 40 جهاز حاسب آلي، ومكتبة رقمية وورقية وقاعة اطلاع ومكتب لأمين المكتبة.