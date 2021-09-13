التعليم تشدد على استخدام الخرائط الرسمية لمصر وتسجيل غياب الطلاب يوميًا

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، الذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، بتنفيذ كل التعليمات بالكتاب الدوري رقم 24، لبدء عام دراسي جديد حضورياً بشكل كامل ومنضبط وآمن، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول، حفاظاً على السلامة العامة.

تعليمات «التعليم» للعام الدراسي الجديد 2021

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021-2022، وذلك للعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والتنبيه علي التالي:-

- الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021، بشان استخدام الخرائط الرسمية لمصر والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتأكيد إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لمصر العربية، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أياً كان مصدرها.

غلق أبواب المدرسة بعد التأكّد من مغادرة جميع الطلاب

- تأكيد الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفقاً للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن والإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان تحصيل هذه الرسوم المقررة قانوناً، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

- التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح، وفحص هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وكذا تأكيد غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.

تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول

- تأكيد تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وفقاً للقواعد والقرارت المعمول بها في هذا الشأن، مع متابعة التزام جميع المدارس.

- إعداد خطط المتابعات للقيادات الإدارية والموجهين الفنينن بالإدارات والمديريات التعليمية على المدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية.