واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 4,02 طن دواجن جلود دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,5 طن مقطعات لحوم بدون بيانات

ضبط 3,5 طن مقطعات لحوم – لحوم مجمدة – دهون حيوانية بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 1,5 طن أسماك مدخنة

ضبط 1,5 طن أسماك مدخنة رنجة معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة وبحوزته 2 طن سكر، 324 عبوة زيت تمويني مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء والتربح من جراء ذلك وقدرت بقيمة مالية 23804 جنيهات.

ضبط مدير محطة لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة

ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، 66200 لتر مواد بترولية سولار – بنزين 80، 92 قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، قدرت بقيمة مالية 485225 جنيها

ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة القليوبية لتجميعه 250 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم الاحتفاظ بالفواتير وقدرت بقيمة مالية 33750 جنيها.

ضبط 50000 قطعة حزام جلد مغشوشة

ضبط 50000 قطعة حزام جلد – أجزاء حزام مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية مختلفة منتج نهائى ومستلزمات إنتاج 4000 متر جلد خام بدون مستندات مجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج 2 ماكينة أدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الجلدية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 33,36 طن زيوت سيارات - شحوم سيارات منتج نهائى ومستلزمات إنتاج خام التتركس بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، و55503 عبوة فارغة واستيكر أدوات تعبئة مدون عليها علامة التجارية، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الزيوت والشحوم بمحافظة الجيزة.

ضبط 25950 قطعة مستلزمات طبية جوانتى – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان بدون مستندات

ضبط 25950 قطعة مستلزمات طبية جوانتى – أقلام أشعة – إبرة حشو أسنان بدون مستندات مجهولة المصدر وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.