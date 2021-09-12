التموين تعلن 11 شرطا لاستخراج بطاقة تموين جديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط لاستخراج بطاقة التموين للمرة الأولى، حتى تتمكن الأسرة المكونة من 4 أفراد بحد أقصى من الاستفادة من الدعم الحكومي الشهري للتموين.

فئات استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى، متاح فقط لعدد من الفئات لابد أن يستوفوا شروط استحقاق الدعم وهم الأسر الأولى بالرعاية.

وحدد قرار وزاري سابق من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الفئات التي يحق لهم استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى، وهم: «المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، الأرامل، المطلقات، المرأة المعيلة، أصحاب الأمراض المزمنة، القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت، العمالة المؤقتة، والعاملين بالزراعة، الباعة الجائلين، العمالة غير المنتظمة، السائقون، عمال التراحيل، المهنيون، الحرفيون، المتعطلون ومن في حكمهم، الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي، أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه، العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد أقصى 2400 جنيه، وذوو الاحتياجات الخاصة".

طريقة استخراج بطاقة التموين للمرة الأولى

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 – إنشاء حساب على البوابة أولا بإدخال بيانات الهاتف والرقم القومي.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خيار إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- إدخال بيانات المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له من القوائم المتوفرة على بوابة مصر الرقمية.

5- إدخال أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية بحد أقصى 4 أفراد إجمالي عدد البطاقة.

6- الضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

7- تحديد عنوان استلام بطاقة التموين الجديدة.

8- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي».

9- اختيار طريقة السداد إما عند التسليم أو من خلال بطاقة الائتمان.

10- الضغط على «سدد الآن».

11- بعد ذلك تظهر رسالة «تم إرسال طلبك بنجاح».