تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية، وذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأهلية، ويرغب الطلاب الملتحقين معرفة كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل أو التقديم.

وترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدة شروط وقواعد الالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وبعض الأوراق المطلوبة من أجل استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات الأهلية.

- أن يقوم الطالب الراغب في التقدم في الجامعات الأهلية الجديدة، بعمل حساب شخصي على الموقع الجامعة، وتسجيل بياناته الشخصية المطلوبة «وتشمل مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة».

- يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والتخصص الذى يرغب التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقم الكود لمتابعة نتائج تقديمه.

- وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه الطالب المقبول سيخطر بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها.

- سيبلغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها إجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الاهلية

بعد إعلان نتيجة التنسيق وتحديد المقبولين من الطلاب للدراسة بالجامعات الدراسية، يجب على الطلاب تجهيز بعض الأوراق من أجل استكمال خطوات التقديم وفقا لما أعلنت عنه الجامعات الأهلية، وتتمثل هذه الأوراق في:

1- أصل شهادة الثانوية الحاصل عليها.

2- أصل شهادة ميلاد مميكنة حديثة (رقم ثلاثي للطلاب الذكور فقط).

3- نموذج تجنيد 2جند + نموذج 6 جند (للطلاب الذكور فقط).

4- عدد (8) صور شخصية 4*6 .

5- الكشف الطبي.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو جواز السفر.

7- صورة بطاقة الرقم القومي (الأب + الأم).

8- ايميل القبول المرسل للطالب.