مصاريف جامعة بدر 2021-2022.. تبدأ من 55 ألف جنيه

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن مصاريف جامعة بدر2021-2022، وذلك عقب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتنسيق الجامعات الخاصة، ولمعرفة نظام الدفع المصاريف وأساليب الدراسة داخل الجامعة، وتقوم الدراسة داخل الجامعة على نظام الساعات المعتمدة وتوفير عدد من البرامج الدراسية التى تؤهل الطلاب لسوق العمل

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة بدر2021-2022

وتمّ إعلان مصاريف جامعة بدر 2021، وذلك عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق بالجامعات الخاصة وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن المصاريف الدراسية بالكليات تتماشى مع الخدمات العلمية وأساليب الدراسة الى توفرها الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

- مصاريف جامعة بدر كلية طب البشري 210 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- مصروفات كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 85 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الدوائية 92 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحقوق 65 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65 ألف جنيه

- كلية صناعة الأفلام والفنون المسرحية 80 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام 70 ألف جنيه.

- مصاريف الادارة والعلوم المالية والاقتصادية 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بدر هي:

- أصول الأوراق الثانوية العامة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية بخلفية بيضاء نموذج للذكور المصريين، إضافة إلى نموذج 2 جند.

- شهادة تدل على حسن سير وسلوك تستخرج من مدرسة الثانوية التابع لها الطالب.