درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وفق بيان صادر عن الهيئة، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 29 23

سيوة 32 23

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 40 28

المدينة 42 27

الرياض 40 26

المنامة 38 32

أبو ظبي 38 31

الدوحة 42 31

الكويت 42 28

دمشق 33 15

بيروت 31 28

عمان 29 19

القدس 27 21

غزة 31 22

بغداد 39 23

مسقط 34 30

صنعاء 27 16

الخرطوم 37 27

طرابلس 29 22

تونس 32 22

الجزائر 31 26

الرباط 27 20

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا رطبا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.