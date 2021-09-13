تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان.. متاح لكل المواطنين

تزايد البحث من قبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر محرك البحث العالمي عن تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة أنه لن يتم تطعيم أي مواطن دون التسجيل على موقع الوزارة وكتابة البيانات الشخصية التي حددتها من أجل الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى أن اللقاحات متاحة في مراكز التطعيم التي خصصتها الدولة في كافة المحافظات، محذرة من عدم الانسياق وراء بعض مروجي الشائعات في مواقع السوشيال ميديا بتوفير اللقاحات مقابل سداد مبالغ مالية نظير التطعيم.

وترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان

وكشفت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، مع إيضاح لكل الخطوات المطلوب كتابتها في الخانات المحددة من قبَل الوزارة لإتمام عملية التسجيل والحصول على طلب اللقاح.

تسجيل لقاح كورونا بوزارة الصحة والسكان

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على «تسجيل لطلب اللقاح».

- لا بد من تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

تعرف على البيانات الأساسية المطلوبة لكتابة البيانات

- إدخال البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة في الخانة المحددة

- كتابة رقم المحمول.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

تحديد بعض الفئات للحصول على اللقاح في المنازل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان استثناء بعض الفئات وتوفير اللقاح لهم في المنازل نظرًا لصعوبة ذهابهم لمراكز التطعيم المخصصة وشملت هذه الفئات (مرضى الشلل الرباعي، مرضى شلل الأطفال، مرضى الشلل النصفي، مرضى الضمور العضلي، مرضى التصلب المتعدد).