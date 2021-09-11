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حظك اليوم برج الحمل السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | السبت 11 سبتمبر 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يتسم بسعة الصدر والشهامة، ومخلص على المستوى العاطفي، كما أنه يتسم بالثقة الكبيرة في النفس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة وعليك أن تحترس، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

 تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدًا.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

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