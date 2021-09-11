حظك اليوم برج الثور السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بالهدوء ويتعامل بمسئولية كبيرة مع كل من حوله، وهو شخصية قيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.