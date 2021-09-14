مواهب يقدمها تامر حسني للساحة الفنية.. أحدثهم عمر غالي

يستمر الفنان تامر حسني في دعم المواهب، وتقديمها للساحة الفنية، والذي استطاع الكثير منهم تحقيق نجاح كبير وتكوين قاعدة جماهيرية متميزة، ومنهم من اختفى مرة أخرى، ليكون أحدث هذه المواهب هو «عمر غالي»، الذي لفت الأنظار مؤخرا بعد الدعم العلني الذي قدمه له هذا الفنان.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز هذه المواهب.

الفنان عمر غالي

يستعد غالي لإطلاق أجدد أعماله الغنائية «بلاش انتي»، والتي ستعرض قريبا بشكل فيديو كليب، خاصة بعد نجاحه الجماهيري في أغنيته المصورة «لسه إيه»، ولكن الكثير يجهل من هو صاحب الفضل في لفت الأنظار لعمر غالي، خلال الفترة الماضية.

استطاع الفنان عمر غالي لفت الأنظار بعد الدعم العلني الذي قدمه له الفنان تامر حسني له، عن طريق نشره لمنشور عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، واصفا غالي من خلاله «فنان حقيقي»، حيث أبدى إعجابه الكبير بصوته وموهبته الغنائية.

وأشار تامر حسني إلى أن أول لقاء جمعه بعمر غالي، كان منذ سنوات من خلال أحد الأفراح، واستطاع غالي لفت انتباهه بصوته وقدرته على التلحين، وقدم تامر كلمات تشجيعية له عندما كان غالي في بداية مشواره.

تمر السنوات، ويتفاجأ تامر بتحقيق غالي النجاح بإطلاق أولى كليباته «لسه إيه»، ليقرر حينها تامر دعمه من جديد، عن طريق إبداء إعجابه به وبما حققه، ويقدمه رسميا لقاعدته الجماهيرية.

ومن ناحية أخرى، قال عمر غالي «تامر فنان كبير وبيقدر الفن الحقيقي، تعرفت عليه في حفل خطبة أصدقاء مشتركين، كما تبادلنا المزح بالغناء، وبعدها قدَّم عدة نصائح لي، لم أنساهم حتى هذه اللحظة، وقررت أرسل له شكري وامتناني بسبب نصائحه وتفاجأت به يكتب منشورا عني مطولا عني على انستجرام الخاص به».

خالد منيب

دعم الفنان تامر حسني المطرب الصاعد خالد منيب عن طريق السماح له بالمشاركة في حفل «مسيرة الفنان تامر حسني»، حيث كان يحتفل بمرور 15 عاما، على مسيرته الفنية.

وسمح تامر حسني له بغناء أغنيته الجديد «ناويلي على ايه»، أمام جمهوره، فيما أعرب خالد منيب عن سعادته بمشاركته في الحفل، مشيرا إلى أن هذا الحفل خطوة جديدة في مشواره الفني.

ووجَّه تامر حسني كلمات له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بخالد، قائلا: «قدمت في حفلتي الفنان الصاعد خالد منيب ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب».

وأضاف «كل الدعم ليك يا خالد ربنا يكرمك وتكمل مشوار عمك وتفرح والدك ووالدتك الكرام بنجاحك».

هايدي محمد

دعم الفنان تامر حسني الطفلة هايدي محمد متسابقة ذا فويس، من خلال استجابته لطلبها، والتقى بها أثناء تكريم خاص له، وقامت بالغناء معه، خاصة بعدما أثارت الكثير من الجدل بسبب خروجها من مرحلة الصوت وبس من هذا البرنامج.

وأعرب تامر عن سعادته للقائها خلال تكريمه، كما وعدها بالغناء معه في حفله المقبل، ونشر صورا عبر حسابه الخاص على موقع «الانستجرام»، معلقا عليها «مبسوط عشان شوفت هايدي وغنينا مع بعض».