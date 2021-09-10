رابط التسجيل وطرق الحصول على لقاح كورونا لطلاب جامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم برئاسة محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، عن توفير لقاحات الجرعة الأولى ضد فيروس كورونا المستجد، والخاصة بطلاب جامعة الفيوم، بدءاً من الغد، حيث جرى تخصيص مقر داخل كل كلية طبقاً للجدول الزمني المرفق والخاص بكل كلية، تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم جمال وكيل مديرية الصحة والسكان بالفيوم.

لطلاب جامعة الفيوم.. طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأكدت جامعة الفيوم، أنّه تم تخصيص مقرا داخل كل كلية طبقاً للجدول الزمني المرفق والخاص بكل كلية، موضحةً أنّه يجب على كل طالب أن يقوم بعملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا على مرحلتين، المرحلة الأولى بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان من خلال الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا لطلاب جامعة الفيوم

وكشف رئيس جامعة الفيوم، أنّه يجب على الطلاب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، واختيار جامعة الفيوم في الخانة الخاصة بـ (القسم/المركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به).

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا لطلاب جامعة الفيوم

وأوضحت جامعة الفيوم أنّه يجب على الطالب التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة لحجز موعد تلقي اللقاح لكل طالب داخل كليته من خلال الرابط التالي:

http://fumist.fayoum.edu.eg/Fu_RegCovidVaccine/

شروط حصول طلاب جامعة الفيوم على لقاح كورونا

وأضاف رئيس الجامعة، أنّه يجب على الطلاب الذين قاموا بالتسجيل أن يتواجدوا في كلياتهم في اليوم والوقت المخصص لهم، ومعهم أصل وصورة بطاقة الرقم القومي، وكذا رقم طلب اللقاح الوارد لهم من وزارة الصحة.