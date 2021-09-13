غرامة 420 جنيهًا لأي راكب يحمل مواد قابلة للاشتعال بالقطارات

حذرت هيئة السكة الحديد، اليوم، الركاب المسافرين بالقطارات على الوجهين القبلى والبحري، من حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات، مشيرة إلى تطبيق غرامة على المخالف تصل إلى 420 جنيهًا، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

غرامات فورية على الركاب المسافرين المخالفين لتعليمات الانضباط

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أن غرامات السكة الحديد تُفرض على أي راكب يخالف تعليمات الهيئة، وأن هناك تعليمات مشددة بعدم حمل أي مواد قابلة للاشتعال أثناء استقلال القطارات، منوهًا إلى أنه في حال قيام أحد الركاب بحمل مواد قابلة للاشتعال أثناء استقلاله أحد القطارات، يتم عمل محضر حياله من قبَل شرطة القطار، ويتم تغريمه في الحال مبلغ 420 جنيهًا، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

بالأرقام غرامات السكة الحديد على الركوب دون تذكرة

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزير النقل حدد غرامات السكة الحديد على المتهربين أيضًا من دفع قيمة تذكرة القطارات، والتي وصلت إلى 50 جنيهًا على استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية» بدون تذكرة، و40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى بدون تذكرة، و30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي «الدرجة الثانية»، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 جنيهًا غرامة حال استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة.

وزير النقل: لا ركوب دون تذكرة أو حمل مواد قابلة للاشتعال

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لن يُسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، علاوة على عدم السماح نهائيًا بحمل أي راكب مواد قابلة للاشتعال أثناء استقلال القطارات، مطالبًا بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بالقطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة وأرواح الركاب.