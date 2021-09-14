غدا.. آخر أيام تخفيضات الأوكازيون الصيفي

ينتهي غدا الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، موسم الأوكازيون الصيفي 2021، والذي بدأ يوم 2 أغسطس الماضي، وكان مقررا له أن ينتهي في 2 سبتمبر الماضي، إلا أنه بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرر مده حتى يوم 15 سبتمبر.

%70 تخفضيات الأوكازيون الصيفي لعام 2021

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تخفيضات موسم الأوكازيون الصيفي لهذا العام 2021 وصلت حتى 70% تخفيض على بعض المنتجات، منوهة بأن أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون هي محال الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ومحال الملابس ومحال الأحذية.

وقالت وزارة التموين، إن الحملات الرقابية والتفتيشية كانت تتابع حركة المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون ومدى التزامهم بالقانون من خلال الإعلان عن التخفيضات تيسيرا على المواطنين.

محاضر ضد كل المحال المخالفة

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن المحاضر التي تم تحريريها منذ يوم 2 أغسطس وهو يوم بدء الأوكازوين وحتى الآن تأتي معظمها محاضر ضد محال دخلت في الأوكازيون دون أخذ تصريح مشاركة من مديرية التموين، ومحال أخرى أعلنت عروض تخفيضات وهمية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وأيضا محاضر ضد المحال التي اشتركت في الأوكازيون دون إعلان للمواطنين من خلال تعليق لافتة بمدخل المحل لإخبار المواطنين بالتتخفيضات.

التصريح أولا

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اشترطت على أي محال تجاري يرغب في المشاركة في الأوكازيون بالحصول على تصريح من قبل مديرية التموين التابع لها المحل لأخذ تضريح مشاركة، مشيرة إلى أن هذا التصريح منح أي محل حصل عليه على مدة 15 يوما لإعلان تخفيضات الأوكازيون.

وأضافت وزارة التموين، إن قرار مد الأوكازيون حتى يوم 15 سبتمبر ساهم في إنعاش حركة التجارة الداخلية في الأسواق المحلية، من خلال إقبال المواطنين على شراء المنتجات بأسعار مخفضة.