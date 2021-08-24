التموين: ارتفاع المشاركين في الأوكازيون إلى 3299 محلا

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك ارتفاعا في نسبة مشاركة المحال التجارية بالأوكازيون الصيفي 2021، معلنا أن عدد المحال المشتركة في الأوكازيون حتى الآن بلغ 3299 محلا تجاريا على مستوى الجمهورية.

متحدث التموين: الفرصة متاحة أمام المحال للاشتراك في الأوكازيون

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد صدور قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد الأوكازيون حتى يوم 15 سبتمبر بدلا من 2 سبتمبر، أصبحت الفرصة متاحة لعدد أكبر من المحال التجارية التي لم تشترك في الأوكازيون، بالدخول فيه وإعلان تخفيضات للمواطنين.

أحمد كمال: تصريح مديرية التموين شرط دخول المحال في التخفيضات

ونوه معاون وزير التموين، أن اشتراك المحال في الأوكازيون يتم من خلال التقدم لمديرية التموين التابع لها المحل للحصول على تصريح الاشتراك في الأوكازيون، مشددا على أنه لا يجوز لأي محل طبقا للقرار الوزاري المنظم للأوكازيون، الدخول في الأوكازيون إلا بالحصول على التصريح أولًا.

580 محضرا ضد المحال المخالفة

وكشف المتحدث باسم وزارة التموين، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى الآن للمحال المخالفة بلغت عدد 580 محضرا تم تحريرهم للمخالفين، ما بين تخفيضات وهمية وأوكازيون دون تصريح وعدم إعلان تخفيضات.

وذكر أحمد كمال، أن التخفيضات متاحة للمواطنين في الأسواق والمحال التجارية حتى يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

محال الملابس والأحذية والأدوات المنزلية الأكثر اشتراكا في التخفيضات

وكشف معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي، هي محال الملابس والأحذية والأدوات والأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أن هناك عدة محافظات ترتفع فيها نسب الاشتراك في الأوكازيون، ومنها القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.