بريد الوطن .. مزلقان لأهالي مناشي البلد يا وزير النقل

نعانى نحن مواطنى «مناشى البلد» فى منشأة القناطر بالجيزة من عدم وجود مزلقان مجهّز ومطوّر لعبور المواطنين على قضبان السكة الحديد، التى تقطع المنطقة لعبور القطارات يومياً، وهو ما ترتب عليه إزهاق أرواح الأبرياء باستمرار، خصوصاً الأطفال وكبار السن، فضلاً عن تعطيل مصالح المواطنين.. لذلك نناشد وزير النقل كامل الوزير التوجيه العاجل بإنشاء مزلقان مطوَّر وموقف انتظار للسيارات والأهالى، حفاظاً على أرواح المواطنين، وعدم تعريض حياتهم لخطر السقوط تحت عجلات القطار.

عن الأهالى:

علم الدين عبدربه - منشأة القناطر

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