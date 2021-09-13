توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب على القاهرة الكبرى والعظمى 34

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة، بأن يسود الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وأن يسود الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل رطب على السواحل الغربية مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويسود الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية معتدل الحرارة رطب على السواحل الغربية ويسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.