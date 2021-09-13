حالة الطقس الإثنين 13-9-2021.. معتدل ليلا على الأنحاء كافة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر الحالي، حيث يتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأخيرا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس ونشاط الرياح اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27