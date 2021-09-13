حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 14-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد.

حالة الطقس غدًا

ووفق البيان الصادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، فمن المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنَّ هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح»، تمتد بعد فترة الظهيرة على الإسكندرية وشمال الدلتا «البحيرة - كفر الشيخ» بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 29 23

سيوة 32 23

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27