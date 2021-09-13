بعد هطول الأمطار في سبتمبر.. الإسكندرية تتأهب بمتابعة خرائط الطقس

أعلنت غرفة التعامل مع الأمطار في الإسكندرية، اليوم، عن رفع درجة الاستعداد من أجل المتابعة اللحظية لخرائط الطقس من قبَل هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على كافة التوقعات الخاصة بهطول الأمطار في مدينة الإسكندرية وحالة الطقس المتغير خلال شهر سبتمبر الجاري، خاصة مع هطول الأمطار بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، وتوقعات بهطول أمطار خفيفة على مدار الشهر الجاري.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الاستعداد الكامل لمجابهة موسم الأمطار مع تفادي كافة الأخطاء التي وقعت في الموسم الماضي، حيث جرى البدء في تنفيذ محاكاة على مواجهة الأمطار في شوارع المدينة الساحلية، وذلك لتلافي أي تراكمات لمياه الأمطار بشارع مصطفى كامل بعد أعمال التطوير، وعدد من الشوارع بنطاق الأحياء، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

كما كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار، للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار.

وأعطى تعليمات لجميع رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إجراء محاكاة في نطاق كل حي بشكل دائم، خاصة الأماكن الساخنة التي تتراكم فيها الأمطار، للتأكد من درجة الاستعداد، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

الصرف الصحي في الإسكندرية يستعد للأمطار

فيما كثف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، الاجتماعات اليومية لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بعملية الاستعداد لموسم الأمطار، للتأكد من الانتهاء من تنظيف الشنانيش والمصبات في شوارع المدينة، إضافة إلى وضع خطة محكمة لمنع تكرار تراكم الأمطار في الشوارع كما حدث في بعض نوات العام الماضي.

وقال «نافع»، لـ«الوطن»، إنه يتم حالياً التعامل مع الخرائط الخاصة بالطقس من أجل وضع جدول يومي حول توقعات الأمطار في الأحياء وساعات هطولها، من أجل توزيع سيارات الشفط وسيارات الكسح على الشوارع تحسباً لغزارة الأمطار، خاصة مع التغيرات المناخية التي تشهدها المدينة.