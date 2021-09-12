حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 13-9-2021 في مصر

حالة من الترقب يعيشها كثير من المواطنين، بشأن أماكن سقوط الأمطار بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف، حيث أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان أصدرته قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 13 سبتمبر الحالي، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأخيرا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس ونشاط الرياح غدًا

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ البلاد ستشهد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة بنسبة 20 % تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط وفق توقعات الخبراء، ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و3 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27