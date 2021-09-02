الإسكان ترفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالعبور لمجابهة الأمطار والسيول 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه تم وجار تنفيذ عددٍ من المشروعات ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتدعيمها بمدينة العبور، في إطار الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول والحفاظ على الثروة العقارية والمنشآت العامة والخاصة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتنفيذ المشروعات الخدمية اللازمة وتدعيمها بخطوط الصرف، والحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وأوضح الجزار، في بيان عنه اليوم، أنّ ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة، مشددا على الالتزام بأعلى جودة وبمستوى الأعمال من أجل تنفيذ المشروعات بالمواصفات المطلوبة والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أنّه جرى الانتهاء من مشروع تدعيم خط الصرف الصحي بمنطقة إسكان الشباب 100م2، وجارٍ الانتهاء من أعمال تدعيم خط الصرف بشارع متولي الشعراوي بالحي الثاني بنسبة إنجاز نحو 95%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنّه جارٍ تنفيذ مشروع خط الانحدار قطر (600 مم) لربط صرف المنطقة الصناعية (ب&ج) برافع منطقة دار مصر المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 90%، وتنفيذ مشروع تدعيم خط الصرف قطر(1800 مم) بخط صرف إضافي قطر(1000 مم) بالحي السادس والمؤدي إلى رافع الصرف رقم 6.

وقال إنّه جارٍ تنفيذ رافع صرف صحي بجوار مشروع دار مصر، المرحلة الثانية بطاقة 25 ألف م3/ يوم، وجار تنفيذ رافع عمارات السلام بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، وجارٍ تركيب 3 مولدات طوارئ لتشغيل طلمبات الأنفاق الثلاثة الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار (النفق الرئيسي - نفق الحي السادس - نفق الحي السابع).

وأضاف رئيس الجهاز، أنّه جرى تنفيذ 1500 بلاعة مطر لحماية الطرق والمحاور بالمدينة، إلى جانب التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف، مؤكدا توافر المعدات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار، ويتم صيانتها بشكل دوري واصطفافها للتأكد من كفاءتها.

ولفت الغيطي، إلى صيانة ورفع كفاءة 12 طلمبة بروافع الصرف الصحي بالمدينة، وإصلاح الونش الخاص برافع 6، وجار صيانة جميع طلمبات الروافع بصفة دورية، وسيتم استكمال رفع كفاءة محطات الصرف القائمة بزيادة عدد الطلمبات بـ4 جديدة.