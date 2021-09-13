تطعيم 5991 طالباً وطالبة بلقاح كورونا في جامعة دمياط

تابع الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للقاح، أعمال تطعيم طلاب وطالبات كلية التجارة بلقاح كورونا، اليوم الاثنين، وذلك في حضور الدكتور ياسر سمرة، عميد كلية التجارة، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية.

تطعيم 5991 طالباً وطالبة بلقاح كورونا بجامعة دمياط

وشهد اليوم الثاني لتطعيم الطلاب والطالبات انتظام توافد طلاب وطالبات كلية التجارة المنقولين للفرق الثانية والثالثة والرابعة، والبالغ عددهم5991 طالباً وطالبة، وتم تخصص لهم الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر لتلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وتجري عملية التطعيم على قدم وساق، تحت إشراف كليتي الطب البشري والتمريض والإدارة الطبية بالجامعة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بدمياط.

وأعلنت إدارة الجامعة أنه سيتم الإعلان تباعاً عن جدول مواعيد وأماكن تلقي اللقاح لجميع الكليات، التي لم يعلن لها بعد، وكذلك للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات جامعة دمياط للعام الجامعي 2021/ 2022 وذلك فور استلام الجامعة الكميات الملائمة من اللقاح من مديرية الصحة والسكان.

جامعة دمياط تناشد منتسبيها المتابعة المستمرة للتعرف على مواعيد وأماكن التطعيم

وناشدت الجامعة منتسبيها بمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة من هنا والصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من هنا، للتعرف على جدول مواعيد وأماكن تلقي اللقاح لباقي الكليات.