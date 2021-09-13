رفع مقترحات تجار سوق الخضار الجديد ببرج العرب لوزارة التموين

اجتمع المحاسب عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، مفوضاً من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مع شعبة الخضر والفاكهة، بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، وذلك لعرض وسرد بعض المقترحات المعروضة من تجار سوق جملة الحضرة للخضر والفاكهة، وملاحظاتهم عن السوق الجديد، الذي تم إنشاؤه بمنطقة برج العرب.

حصر المقترحات ورفعها إلى وزارة التموين

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، إنه تم حصر هذه المقترحات في بعض النقاط الفنية من وجهة نظر أعضاء الشعبة.

وأضاف «القلش»، في بيان مساء اليوم، أنه قد تم الاتفاق على رفع المقترحات الفنية المقدمة من أعضاء الشعبة والغرفة التجارية المنوطة بإدارة الأسواق بالإسكندرية، والتى تمت مناقشتها أثناء الاجتماع، إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرضها على الجهات المختصة.

دراسة مقترحات سوق برج العرب الجديد

وأوضح أنه سيتم دراسة مدى تطبيقها على أرض الواقع في السوق الجديد، لمساعدة تجار الخضر والفاكهة للقيام بدورهم الوطني من خلال دعم الاقتصاد القومي.

حضر الاجتماع المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، وجمال عمار، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، وجابر بسيوني، أمين الغرفة التجارية، ورانيا إسماعيل، منسق الشعب بالغرفة، والدكتور هاشم محمد هاشم، رئيس شعبة الخضر والفاكهة، ونواب الشعبة، وسكرتير وأعضاء الشعبة.