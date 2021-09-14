حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف أصحاب برج القوس، بحب التغيير والتنويع وذلك يجعل الوُصول إلى الحب الحقيقيّ مهمّةً صعبة، وهو لا يحب العلاقات السطحية العابرة، ولكنّه إذا ما وجد الحب الحقيقي فإنه يكون مخلصا فيما يخصّ علاقته بالشّريك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الثاني والأولوية اليوم لمحاولة مضاعفة تركيزك، ومن المهم أن تعمل بدقة وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

قد تميل للتشوش وعليك أن تصبر وتتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.