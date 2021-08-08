إجازة مولد النبي 2021.. الاثنين الثالث من أكتوبر

إجازة مولد النبي 2021، احتلت جانباً كبيراً من عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي جوجل، حيث يبحث العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، عن موعد الإجازة، كي يكونوا على علم بموعد الإجازة الرسمية، التي عادة ما تكون «مدفوعة الأجر».

وترتبط إجازة مولد النبي 2021 بطقوس معينة، اعتاد المصريون عليها احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وبينها شراء حلوى المولد، وعرائس المولد والأحصنة للأطفال.

وترصد السطور التالية، موعد إجازة مولد النبي 2021.

إجازة مولد النبي 2021

ويحل موعد إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، ويضم العام الحالي 21 يوم إجازة رسمية يحصل عليها العاملون في القطاع العام والخاص وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وترصد السطور التالية الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2021، التي يستفيد منها العاملون وموظفو الجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

إجازات متبقية لعام 2021

يوم الاثنين 9 أغسطس: إجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الأربعاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة.

يوم الاثنين 18 أكتوبر: إجازة المولد النبوي الشريف.

الإجازات الدينية والرسمية لعام 2021

الخميس 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 28 يناير: عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الخميس 29 أبريل: عيد تحرير سيناء.

السبت 1 مايو: عيد العمال.

الاثنين 3 مايو: عيد شم النسيم.

الخميس 13 مايو: عيد الفطر المبارك.

الجمعة 14 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.

السبت 15 مايو: إجازة عيد الفطر المبارك.

الخميس 1 يوليو: إجازة ثورة 30 يونيو.

الاثنين 19 يوليو: إجازة يوم وقفة عرفة.

الثلاثاء 20 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 21 يوليو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 22 يوليو: إجازة عيد الأضحى.

الجمعة 23 يوليو: إجازة عيد الأضحى.

السبت 24 يوليو: إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ووفقاً للقرار المعمول به من قِبل رئيس الحكومة، الذي ينص على أنّه حال وجود إجازة رسمية منتصف الأسبوع، يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع، وعليه سيتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى الخميس وليس الاثنين.