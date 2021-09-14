حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يكره الروتين ولديه ثقة كبيرة في نفسه، ولديه روح المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على إظهار مواهبك التنظيمية.. تنظم أولوياتك وتهتم بواجباتك المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

عطارد بمنزل العلاقات يساعدك على التأثير في الآخرين وتوضيح وجهة نظرك وتنجح في أن تصحح المفاهيم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.