رابط ومدارس المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني في الإسكندرية

تتجه أعين طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، إلى المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022، وذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021 / 2022، بنوعياته نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022 في الإسكندرية، بالإضافة إلى توفير رابط التنسيق الذي يحتاجه الطلاب من أجل التقديم.

رابط تنسيق التعليم الفني المرحلة الثانية للعام 2021 / 2022 في الإسكندرية

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسيكون التقدم للتنسيق إلكترونيا، من خلال الموقع المعد لذلك.

تفاصيل المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022 في الإسكندرية

وأكد سعد أن المرحلة الثانية من تنسيق التعليم الفني للعام 2021 / 2022 في الإسكندرية، تم اعتمادها بناءً على الأماكن الشاغرة بالمدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

مدرسة الورديان الفنية أبرز مدارس المرحلة الثانية في الإسكندرية

وتعد مدرسة الورديان الفنية المتقدمة العسكرية بالإسكندرية أحد أبرز مدارس المرحلة الثانية في الإسكندرية، كما تم تخفيض درجات تنسيق القبول بها مع بدء المرحلة الثانية حيث أصبحت تقبل من مجموع 235 درجة من قبل طلاب المدارس الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها على أن يكون التقديم الكترونيا عبر رابط التنسيق.