شاطئ الهنا.. أجمل مكان للاستمتاع بالبحر بعيداً عن الغرق بمرسى مطروح

يُعد شاطئ الهنا في مدينة مرسى مطروح من أجمل الشواطئ في مصيف مطروح، حيث يشهد إقبالاً من المصطافين، خاصةً وأنه من الشواطئ التى تجذب الأسر الذين لديهم أطفال صغار، لانخفاض مستوى البحر به، ووجود أماكن تسمح بنزول الأطفال والسيدات وكبار السن، وجميع من لا يجيدون السباحة في البحر، في ظل الأجواء الهادئة داخل الشاطئ والطقس المعتدل، حيث يهرب المواطنون من المحافظات الحارة، ويأتون إلى مرسى مطروح، يستمتعون بجمال البحر وطبيعته الخلابة، ويستحمون في البحر، مع الأهل والأبناء والأصدقاء في أجواء أسرية.

شاطئ الهنا.. تعرف على أسعار الدخول والمميزات

وتنشر «الوطن» أسعار ومميزات شاطئ الهنا في مدينة مرسى مطروح، حيث لا توجد رسوم دخول للشاطئ، وهو أحد أسباب الجذب لرواد الشاطئ، الذين يحرصون على الذهاب إليه، فضلاً عن وجوده بالقرب من منطقة الفيروز وباب البحر وكوبرى روميل، مما يتيح للمصطافين القريبين من هذه الأماكن التوجه والذهاب إليه والنزول به، كما يتميز الشاطئ بوجود فرق إنقاذ من العاملين عليه، يقومون بمساعدة أي حالة تتعرض للغرق على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود دورات مياه، وكافيتريا وغرف خلع ملابس وأدشاش للمياه العذبة للاستحمام، وباركينج للسيارات، ومشاية لدخول كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة على الكراسي المتحركة.

شاطئ الهنا.. ليس وحده الأجمل بمرسى مطروح

ولم يعد شاطئ الهنا وحده الأفضل والأجمل في مدينة مرسى مطروح حيث يوجد العديد من الشواطئ الأخرى، التي تأتي في مستواه وتتفوق عليه في الجمال، ومن بينها: (شاطئ الأبيض، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ الغرام، وشاطئ البوسيت، وشاطئ الليدو، وشاطئ العوام، وشاطئ روميل، وشاطئ الرميلة، وشاطئ مينا حشيش)، ومعظمها بدون رسوم للمصطافين، وتتوافر بها جميع الخدمات، بالإضافة إلى مياه البحر الفيروزية الجميلة النقية مع الرمال البيضاء الناعمة وجمال الطبيعة الذى يعشقه 6 ملايين مصطاف تستقبلهم مطروح سنوياً، طبقا لإحصاء الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح.