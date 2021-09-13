تاج الدين: لا تعارض بين لقاحي الإنفلونزا وكورونا.. شرط واحد للحصول عليهما معا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد أحد فيروسات الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أن أعراض الفيروسات التنفسية تكون متشابهة تماما، مثل زيادة درجة حرارة الجسم والرشح والعطس والتهاب الحلق والسعال.

أي أعراض تنفسية يجب التعامل معها على أنها اشتباه كورونا

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أي حالة تظهر بهذا الشكل في ظل انتشار جائحة كورونا يجب أن نتعامل معها باشتباه، ونسميها حالة مشتبهة، ونتعامل معها على أنها إصابة بفيروس كورونا حتى يثبت عكس ذلك، حماية للشخص ومن حوله».

طرق انتقال عدوى الأمراض التنفسية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «إصابات الجهاز التنفسي تنتقل عن طريق التنفس والسعال والعطس والملامسة، ولا يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيم كورونا، دي حاجة ودي حاجة».

الحصول على كل لقاح في كتف

وتابع: «الفئات اللي إحنا بنحب نديها التطعيم الموسمي للإنفلونزا يجب أن تحصل عليه حتى لما تاخد تطعيم كورونا»، مشيرًا إلى أنه كان ينصح في البداية بوجود فترة بينية مدتها أسبوع للحصول على التطعيمين، كما قيل أيضا إن هذه الفترة يجب أن تكون أسبوعين، أما الآن فيمكن القول بإمكانية الحصول على اللقاحين في نفس الوقت شريطة أن يتم الحصول على كل لقاح في «كتف»، وعموما يمكن الانتظار لأسبوع أو أسبوعين.

وفي وقت سابق، أشار مستشار رئيس الجمهورية إلى عدم وجود أضرار من حصول الحوامل على تطعيم فيروس كورونا، حيث أكدت كل الدراسات عدم وجود أعراض بالنسبة للحوامل أو الأجنة.