أسرة «المصري» المصاب في نيجيريا: إعادته بطائرة خاصة تكلفت مليون جنيه

يعود المواطن المصري «سيد زكي عطية الشيخ»، 53 سنة، من نيجيريا إلى مصر في طائرة مجهزة مساء اليوم الاثنين، بعدما تحولت زيارته إلى الدولة الأفريقية إلى رحلة من المرض، بعد إصابته بـ«ملاريا وتيفود» عقب وصوله، الأمر الذي صحبه فشل كلوي، مما جعله يدخل في غيبوبة لمدة 15 يوماً، في رحلته التي دامت لأكثر من شهر.

تفاصيل إصابة «ذكي» بمرض الفشل الكلوي في نيجيريا

وقالت «سهير زكي عطية»، شقيقة المصاب «سيد»، إن شقيقها احتاج إلى طائرة خاصة لنقله إلى مصر، بلغت تكلفة رحلتها حوالي مليون جنيه، مشيرةً إلى أن الأسرة طلبت دعم الدولة لمساعدتهم في إعادة شقيقها المريض من نيجيريا، لدرجة أنهم باعوا كل ممتلكاتهم من أرض وعقار ومجوهرات، بالإضافة إلى اقتراض أموال بإيصالات أمانة، من أجل إكمال المبلغ المطلوب للطائرة.

الأسرة تطالب دعم الدولة لعلاجه في مستشفى الجلاء

وأضافت شقيقة المصري المريض في نيجيريا لـ«الوطن»، أنهم يطالبون دعم الدولة في علاج شقيقها، بعد عودته إلى مصر، حيث أن مستشفى الجلاء هو الوحيد الذي يتناسب مع حالته، ويتطلب علاجه حوالي 8 آلاف جنيه يومياً، ولقرابة شهرين، وهو مبلغ كبير لا يقدرون عليه، في ظل ما قاموا به من بيع كل ما يمتلكونه من أجل عودة شقيقها من نيجيريا.

عدم وجود أي رعاية طبية في نيجيريا

وأوضحت أنه تم إعادة «سيد» من نيجيريا بسبب عدم وجود أي رعاية طبية في نيجيريا، سوى عبر جهاز التنفس الصناعي، الأمر الذي يحتاج إلى عودته إلى مصر، إلا أن ذلك يحتاج إلى طائرة مخصصة لذلك، تكلفة رحلتها قرابة مليون جنيه، وهو الأمر الذي حاولوا فعله بصعوبة بالغة.