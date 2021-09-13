مستشار الرئيس: لا آثار جانبية للقاحات كورونا على الحوامل والأجنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن آخر بحث عن تأثير لقاحات كورونا على الحوامل، أجري على أكثر من 2500 سيدة حامل، وخَلُصَ إلى عدم وجود آثار جانبية للتطعيم، كما يمنحهن بعض الحماية ولا يؤثر على الطفل.

لقاحات كورونا لمن يخططن للحمل

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «في نفس البحث، تم ذكر أن السيدات اللاتي يخططن للحمل يمكنهن الحصول على لقاحات الإنفلونزا وكورونا، لذلك من الأفضل كثيرا أن تحصل السيدات الحوامل على التطعيم».

موقف الأطفال من الحصول على اللقاحات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأنه «مسموح للسيدات الحوامل أن يحصلن على التطعيم والحمل سيكون آمنا، وكل اللقاحات الموجودة آمنة للسيدات الحومل»، لافتًا إلى أن اللقاحات متاحة أيضا لمن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، كما تمنح بعض الدول الأطفال من سن 12 سنة إلى 18 سنة على سبيل التجارب الإكلينكية، وذلك على بعض أنواع اللقاحات.

احتمالية كبيرة بوصول كميات من لقاحات كورونا هذا الشهر

وأوضح، أن هناك احتمالية كبيرة في هذا الشهر بوصول كميات وأنواع أخرى من لقاحات كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفروق بينها تكمن في طرق التصنيع، وحصل عليها الملايين وكلها لا تمنح المناعة بنسبة 100%، وتختلف النسب المناعية، كما أن كلها مازالت مؤثرة على التحورات الجديدة للفيروس، كما يمكن للمصانع تغيير صناعة اللقاحات إذا أصبحت فاعليتها أقل ضد هذه التحورات