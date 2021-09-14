استقبلت هيئة ميناء دمياط بياناً خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23349 طن تشمل : 2200 طن يوريا و1000 طن رمل و15300 طن فوسفات و1794 طن نترات و3100 طن كسب صويا.

40818 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40818 طنا تشمل: 1289 طن خشب زان و16475 طن ذرة و6657 طن حديد و1018 طن أنابيب و15247 طن قمح و480 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 132 طنا.

131 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 131 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وفلفل وورق عنب وملوخية وبامية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وفول وبردقوش وينسون) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا ومالطا وإيطاليا.

78389 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 507 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78389 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82146 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4337 شاحنة.