46996 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16921 طنا تشمل 5100 طن يوريا، و3861 طن رمل، و4500 طن فوسفات، و1410 أطنان نترات، و2050 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46996 طنا، تشمل 1836 طن خشب زان، و16740 طن ذرة، و1860 طن حديد، و3229 طن أنابيب، و4982 طن أبلاكاش، و17764 طن قمح، و2328 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 585 طنا.

429 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 429 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وبقدونس وفاصوليا وكرفس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وبصل وكتان)، وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة وألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا.

78014 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الواردة 579 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1373 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 78014 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76138 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3803 شاحنة.