مصرع طالب تحت عجلات قطار بسمالوط

لقي طالب مصرعه أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، بمدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الاإثنين، حيث دهسه قطار مميز كان قادماً من القاهرة ومتجهاً إلى محطة أسوان.

وقال مسؤول طبي إن مستشفي سمالوط النموذجي استقلب جثمان طالب في العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه دهساً تحت عجلات القطار، وذلك أثناء عبوره مزلقان «كوبري الشريعي» بمركز سمالوط، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من عمليات النجدة بمصرع «أحمد خلف»، 17 سنة، طالب مقيم بمركز سمالوط، دهساً تحت عجلات القطار، وذلك أثناء عبوره مزلقان كوبري الشريعي، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلات القطار القادم من القاهرة ومتجهاً إلى أسوان.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي ومفتش صحة سمالوط، وجرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات.

وشهد مركز سمالوط، قبل يومين، حادث تصادم سيارتين بالقرب من قرية «السريرية»، بشرق النيل، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 7 من أسرة واحدة.

وأفادت التحريات الأولية أن المتوفيين الـ9 جميعهم من قرية السريرية، وكانوا يستقلون سيارة بيجو عائدين من عيادة علاج طبيعي، وأثناء سير السيارة بطريق متفرع من الصحراوي الشرقي، اصطدمت بها سيارة نقل، محملة بمواد بناء، وقد استوت أجزاء السيارة البيجو المنكوبة بالأرض من شدة الأرتطام، وتم تحرير محضر بالحادث، وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.